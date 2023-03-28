Video Haber AK Parti Milletvekili Aday Adayı Kılıçdaroğlu’na tablo hediye etti, Erdoğan’a ve kendisine destek istedi | Video
AK Parti Milletvekili Aday Adayı Kılıçdaroğlu’na tablo hediye etti, Erdoğan’a ve kendisine destek istedi | Video

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Kılıçdaroğlu’na tablo hediye etti, Erdoğan’a ve kendisine destek istedi | Video

28.03.2023 | 16:34

AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Ramazan Özçalık, Konya’nın Ereğli ilçesine gelen Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tablo hediye etmek istedi. Özçalık, hediyesini verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve kendisine seçimlerde destek istedi. Kılıçdaroğlu büyük bir şaşkınlık yaşarken, aceleyle oradan uzaklaştı. Kılıçdaroğlu’nun hediyeyi almaktan da vazgeçtiği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Millet Buluşması'ndaki gafları ile gündem olan Kılıçdaroğlu çıkışta, Ereğli'de seçim çalışması yapan AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Ramazan Özçalık ile karşılaştı. Özçalık, hazırladığı hediyeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na uzatıp, kendisini tanıttı. Özçalık daha sonra hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de kendisine seçimlerde destek istedi. Bunu duyan Kılıçdaroğlu, hediyeyi almaktan vazgeçip, aceleyle oradan uzaklaştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Kılıçdaroğlu’na tablo hediye etti, Erdoğan’a ve kendisine destek istedi | Video 00:38
AK Parti Milletvekili Aday Adayı Kılıçdaroğlu’na tablo hediye etti, Erdoğan’a ve kendisine destek istedi | Video 28.03.2023 | 16:34
Mehmet Barlas | Defne Hastanesi açıldığında hiç utanmayacak mısınız? 02:39
Mehmet Barlas | Defne Hastanesi açıldığında hiç utanmayacak mısınız? 28.03.2023 | 16:28
Mahmut Övür | İttifaklar ve liste savaşları 04:22
Mahmut Övür | İttifaklar ve liste savaşları 28.03.2023 | 16:24
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde! | Video 04:42
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde! | Video 28.03.2023 | 16:13
SON DAKİKA: Erdoğan’ın yeniden adaylığı... TBMM Başkanı Şentop: Bu tartışma hukuki değil, siyasidir | Video 08:27
SON DAKİKA: Erdoğan'ın yeniden adaylığı... TBMM Başkanı Şentop: "Bu tartışma hukuki değil, siyasidir" | Video 28.03.2023 | 15:13
TOGG’da ön sipariş bitti, kuralar yarın çekilecek | Video 01:58
TOGG'da ön sipariş bitti, kuralar yarın çekilecek | Video 28.03.2023 | 15:10
Babacan’dan Togg hazımsızlığı: İki yüzlü siyasetini gözler önüne seren video! 01:16
Babacan'dan Togg hazımsızlığı: İki yüzlü siyasetini gözler önüne seren video! 21.03.2023 | 01:49
TOGG T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu | Video 00:06
TOGG T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu | Video 28.03.2023 | 14:57
CHP öğrencilere verdiği vaadini tutmadı! Öğrenciye ücretsiz toplu taşıma gerçekleşmedi... | Video 00:12
CHP öğrencilere verdiği vaadini tutmadı! "Öğrenciye ücretsiz toplu taşıma" gerçekleşmedi... | Video 28.03.2023 | 14:22
Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf: Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke | Video 00:18
Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf: "Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke" | Video 28.03.2023 | 14:07
PKK’dan 7’li koalisyona destek! Koalisyon HDP’ye hangi sözü verdi? | Video 03:19
PKK’dan 7’li koalisyona destek! Koalisyon HDP'ye hangi sözü verdi? | Video 28.03.2023 | 12:50
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Fatih Erbakan ile görüşecek | Video 03:04
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Fatih Erbakan ile görüşecek | Video 28.03.2023 | 12:15
Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel Çarşamba 22.00’de atv’de! | Video 00:47
Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel Çarşamba 22.00'de atv'de! | Video 28.03.2023 | 10:58
Türk askerine katil diyen Hacer Foggo CHP listesinde | Video 01:31
Türk askerine katil diyen Hacer Foggo CHP listesinde | Video 28.03.2023 | 09:36
8,8 milyon emeklinin yararlanacağı teklif komisyonda kabul edildi! En düşük emekli maaşı 7500 TL’ye yükseltildi | Video 01:53
8,8 milyon emeklinin yararlanacağı teklif komisyonda kabul edildi! En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseltildi | Video 28.03.2023 | 09:18
Tarihin en hızlı dönüşümü oldu | Video 04:41
Tarihin en hızlı dönüşümü oldu | Video 28.03.2023 | 00:56
7’li Koalisyon adayı Kılıçdaroğlu’na PKK’dan açık destek! Birlikte güçlü mücadele yürütelim | Video 04:55
7'li Koalisyon adayı Kılıçdaroğlu'na PKK'dan açık destek! "Birlikte güçlü mücadele yürütelim" | Video 28.03.2023 | 00:50
Suudi Arabistan’da umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı | Video 01:03
Suudi Arabistan’da umrecileri taşıyan otobüs alev topuna döndü: 20 ölü, 29 yaralı | Video 28.03.2023 | 00:27
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete’de yayımlandı | Video 00:59
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı | Video 28.03.2023 | 00:19
Eyüpsultan’da bir kadın motosikletli şahısların açtığı ateş sonucu yaralandı | Video 01:07
Eyüpsultan’da bir kadın motosikletli şahısların açtığı ateş sonucu yaralandı | Video 28.03.2023 | 00:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA