AK Parti Milletvekili Aday Adayı Kılıçdaroğlu’na tablo hediye etti, Erdoğan’a ve kendisine destek istedi | Video
AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Ramazan Özçalık, Konya’nın Ereğli ilçesine gelen Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tablo hediye etmek istedi. Özçalık, hediyesini verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve kendisine seçimlerde destek istedi. Kılıçdaroğlu büyük bir şaşkınlık yaşarken, aceleyle oradan uzaklaştı. Kılıçdaroğlu’nun hediyeyi almaktan da vazgeçtiği öğrenildi.
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