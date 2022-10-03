AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar | Video

Son Dakika Haberi: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kritik toplantı sonrası yaptığı açıklamada Yunanistan'ın ABD silahları ile adalara yaptığı sevkiyata tepki göstererek "Hesapsız silah desteğinin NATO ve bölge barışı için hiç de iyi sonuçlar doğurmayacağı açıktır." dedi.