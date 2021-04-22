Video Haber AK Parti olanak sağladı! İBB algıya başladı | Video

AK Parti olanak sağladı! İBB algıya başladı | Video

AK Parti olanak sağladı! İBB algıya başladı | Video
22.04.2021 | 22:13

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İBB yönetimi sosyal medya üzerinden Halk Ekmek üzerinden yeni bir tartışma ortamına neden oldu. İBB, “Göksu, Halk Ekmek büfelerinin örgüt elemanlarına verileceğini iddia etti. Ancak engelli ailelerine veriliyor” dedi. Ocak ayında Göksu’nun yaptığı açıklama ise İBB’nin yeni algı oyunu bozdu. Göksu yaptığı açıklamada, “Yeni büfelerin sadece şehit ailelerine, gazi ailelerine ve engellilere vereceksiniz” dediği görüldü. Şartnameye AK Parti ve MHP tarafından konulan şartlar ile şehit aileleri, gazi aileleri ve engelliler Halk Ekmek işletmecisi olma hakkı kazandı.

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