AK Parti seçim bürosuna silahlı saldırı | Video 22.04.2023 | 08:33 Bahçelievler’de bulunan AK Parti seçim bürosuna kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken AK Parti İstanbul il başkanı Osman Nuri Kabaktepe olay yerine gelerek açıklama yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 22.15 sıralarında Yenibosna Mahallesi, Kocasinan Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin önüne gelen motosikletli iki kişi olduğu öğrenilen kişiler tarafından binaya ateş açıldı. Saldırıda bulunan kişiler olay yerinden araçları ile hızlıca kaçtı.

Silah seslerini duyan parti binasındaki kişiler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri, ateş açıldığı bina ve çevresinde detaylı çalışmalarda bulundu.

Olay yerine gelen Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, incelemeler sonrası, "Bayram sevinici yaşadığımız bugünde böyle buruklukla karşılaşmak bizi aşırı derecede üzdü. Saat 10'u 18 geçe burada Kocasinanımızdayız. Seçim İrtibat Büromuz var, irtibat büromuzun önünden geçen motosikletli 2 kişi. İrtibat büromuzda da arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlardı, onlarda baktıklarında görmüşler. Yanılmıyorsam 5 el emniyetten aldığımız bilgilere göre, ateş ederek kaçıp devam etmişler. Emniyet güçlerimize güveniyoruz, bu saldırıyı gerçekleştiren hainleri, teröristleri en kısa sürede yakalayacaklardır. Yine partimiz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada amaçsız ve fakatsız bu ve benzeri saldırılara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlerin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz. Yine toplum içindeki birlik ve beraberliği bozmak isteyenlerin siyasal ayrılıkları bir kamplaşmaya dönüştürmek isteyenleri, bu ve benzeri saldırıları yapan veya vesile kılan her türlü makbule karşıda, bugüne kadar olduğu gibi karşı durmaya da devam edeceğiz. Yine biz bu zamana kadar olduğu gibi milletinizle birlikte, hukuk içinde hakkımızı arayacağız, çalışmalarımızın temposunu hızını, daha da fazla artırarak devam edeceğiz. Çünkü, bu saldıranlar yakalandıklarında, kimin olduğunu nasıl olduğunu, emniyet güçlerimiz güvenlik güçlerimiz, adli birimler muhakkak açıklayacaklar. Ama biz kimliğini ve ne olduğunu önemsemeden, her zaman kime olursa olsun karşı duruşumuzu devam ettireceğiz. Seçim Bir siyasal malzeme veya bir siyasal olarak haklı bir ortamın oluşturulmasına dönük adımların olup olmadığını bilmiyoruz. Ama saldırının seçim büromuzun önünde arkadaşlarımıza bakarak gerçekleştirilmiş olması tedirgin edici bir durum. Bu anlamda tedirgin edici bir durum olmakla beraber biz her zamanki duruşumuzu, her zamanki kararlılığımızı devam ettirerek sandık bayramını, demokrasi bayramını en güzel bir şekilde gerçekleşmesi için daha da çok çalışacağız. Yani şunu herkesin bilmesini isteriz. Bu saldırıyı gösteren zavallıların da bilmesini isteriz. Hiçbir ateş, hiçbir mermi, hiçbir efendim saldırı Bizi durduğumuz yerden döndüremez. Bizi istikametimizden saptıramaz. Bizi çalışmalarımızdan azmimizden ve gayretimizden zerre derecede bir azalma ve eksilmeye neden olmaz. Bu bizim kardeşliğimize daha çok sarılmamızı, çalışmalarımızı daha arttırmamızı, efendim milletimize olan bağlılığımızı, sevgimizi bugüne kadar şekliyle daha da fazla arttırmamıza neden olur. onun için bu tip saldırılara tevessül eden insanları buradan tekrar uyarmış oluyorum. Bunlar hiçbir zaman emellerinize ulaşmanızı sağlamadı. Bundan sonra da sağlamayacak. Toplumsal huzurumuzu barışımızı tehdit eden bu ve benzeri saldırılardan uzak durmalarını da kendi salık veriyorum. AK Parti olarak yine teşkilatlarımız olarak, mahallesinden, ilçesinden, il teşkilatından hep beraber, güçlü bir şekilde seçime dönük çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Tekrar ben öncelikle mahalle başkanımıza, ilçe başkanımıza tüm mahalle sakinlerimize bu sadece irtibat dönük bir saldırı aldığımız ön bilgiler öyle. Ama mahalle sakinlerimizi de rahatsız eden, huzursuz eden bir saldırı aynı zamanda. Onlara da geçmiş olsun diyorum. Bahçelievler'imize, İstanbul'umuza da geçmiş olsun diyorum. Biz Cumhurbaşkanımızın tabiriyle durmak yok, yola devam. Yolumuza devam edeceğiz. Kardeşlik kuşağımızla devam edeceğiz Demokrasiye ve hukuka olan saygımız ve bağlılığımızla devam edeceğiz. Bu ve benzeri saldırılara karşı olan duruşumuzu, duvar gibi, çelik gibi, zırhlı bir hukuk ve kardeşlik anlayışı olan o duruşumuzla da yine çalışmalarımızı en güzel bir şekilde devam ettireceğiz. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Güvenlik güç güvenimiz tamdır. En kısa sürede saldırılar da yakalayacaklarına ve gerekli efendim tedbirlerin ve açıklamaların yapılacağına da inancımız tamdır." dedi.