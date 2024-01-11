AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Üçüncüoğlu: "Gerçek mutluluğu yapılan projelerle taçlandıracağız” 11.01.2024 | 06:13 AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, "Yapacağımız projeler Sinop’a değer katacak. Bu şehrin mutlu şehir olduğunu ve nasıl mutlu olduğunu yapılan projeler ile de gerçek mutluluğu yapılan projeler ile taçlandıracağız” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

7 Ocak tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini açıkladığı AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu, memleketi Sinop'ta coşkuyla karşılandı. Soğuk havaya aldırış etmeden bekleyen çok sayıda vatandaş Üçüncüoğlu'nu konfeti ve meşalelerle karşıladı. Yakup Üçüncüoğlu, daha sonra il binasında partiler ile bir araya geldi.

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, yaptığı konuşmada, "Belediye Başkan adayımız Yakup Üçüncüoğlu, köklü bir geçmişe sahip, bu şehri ve insanlarını iyi tanıyan bir isimdir. Şehrimizin ihtiyaçlarına duyarlı, çözüm odaklı, dinamik ve mütevazi bir lider olarak, şehrimizin daha yaşanabilir bir yer olması için önemli projelerle bugün karşınızda. Kendisi, şehrimizin tarihine, kültürüne ve sosyal dokusuna derin bir bağlılıkla hizmet etmek isteyen bir liderdir. Hemşerilerimizin beklenti ve taleplerini iyi anlayarak, birlikte çalışarak şehrimizi daha da güzelleştirmek için burada huzurunuzda. Yakup Üçüncüoğlu, birlikte yaşam kültürünü ön planda tutan, katılımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla sizlere hizmet etmeye talip olmuştur. Kendisinin liderliğinde, şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar olacağına inanıyoruz. Bu kutlu yolculukta, Belediye Başkan adayımız Yakup Üçüncüoğlu'na güvenimiz tamdır" dedi.

Sinop için herkesin sorumlu olduğunun altını çizen Üçüncüoğlu, partililere birlik ve beraberlik mesajında bulundu. Üçüncüoğlu, "Cumhurbaşkanımıza karşı sorumluyuz, kardeşlerimize, ailemize karşı sorumluyuz. Sinop'taki insanlara şimdiye kadar yaşadığımız bu şehre sorumluyuz. Bu şehrin bir güne dahi tahammülü yok, beş yıla değil bir güne bile tahammülü yok. Bugünden itibaren gönül gönüle, kapı kapı dolaşıp, gece gündüz yorulmadan 31 Mart akşamı hep birlikte hedefe ulaşmamız lazım. Sinop'umuzun sıkıntılarını biliyoruz. Şimdiye kadar ömrümüz burada geçti, burada beraber yaşıyoruz. İnşallah bu sorunları birlikte paylaşarak sorunları çözeceğiz" diye konuştu.

Yapacakları projelerin Sinop'a değer katacağını söyleyen Üçüncüoğlu, "Sinop'un yapılan projeler ile gerçek mutluluğu yaşayacağını, Sinop'un gerçek manada mutlu bir şehir olacağını, Sinop'un bir abisi olarak bütün sorunları çözeceğime, küçük sorunları, sosyal projeleri yapacağımıza, o büyük projelerin de hükümetimizin tarafından yaptırılarak Sinop'ta sizi mahcup etmeyeceğime söz veriyorum. Yapacağımız projeler Sinop'a değer katacak. Bu şehrin mutlu şehir olduğunu ve nasıl mutlu olduğunu yapılan projeler ile de gerçek mutluluğu yapılan projeler ile taçlandıracağız" ifadelerinde bulundu.

Yakup Üçüncüoğlu'nu halka sesleniş programında eşi Hacer Üçüncüoğlu yalnız bırakmadı.