AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki! "Bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…" | Video
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerinin ardından açıklama yaptı. Akşener'e sert tepki gösteren Çelik, Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…" ifadelerini kullandı.
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