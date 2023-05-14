AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş'ın manipülasyon çabalarına tepki | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş'ın oy sayım işlemi devam ederken seçim sonucunu ilan eder nitelikte yaptığı açıklamalara tepki gösteren Ömer Çelik, "Telaş içinde televizyona çıktılar. Cumhurbaşkanımız açık ara öndedir ama biz herhangi bir şekilde sonucu açıklamıyoruz. Sonucu lekelemeye çalşıyorlar." dedi.