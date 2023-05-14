AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş'ın manipülasyon çabalarına tepki | Video
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş'ın oy sayım işlemi devam ederken seçim sonucunu ilan eder nitelikte yaptığı açıklamalara tepki gösteren Ömer Çelik, "Telaş içinde televizyona çıktılar. Cumhurbaşkanımız açık ara öndedir ama biz herhangi bir şekilde sonucu açıklamıyoruz. Sonucu lekelemeye çalşıyorlar." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:13
01:58
SEÇİM 2023 CANLI OY ORANLARI - İLK SONUÇLAR GELDİ 14.05.2023 | 18:43
01:40
02:28
02:12
SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI YAYIN İZLE 14.05.2023 | 18:03
02:47
İstanbul'da sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı | Video 14.05.2023 | 17:39
05:04
03:19
AK Parti Genel Merkezi balkon konuşması için hazır | Video 14.05.2023 | 16:33
03:37
00:49
Türkiye Petrolleri, anneler gününü bu video ile kutladı | Video 14.05.2023 | 15:40
04:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:10
01:01
Ömer Çelik TOGG ile gelip oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:28
03:11
Bakan Nebati, aday olduğu Mersin'de oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 15:07
02:13
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 14:45
06:36
Bakan Varank, Bursa'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 14:41
02:30
01:56
Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:58
05:17
Binali Yıldırım Tuzla’da oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:44
07:14
Bakan Koca oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:33
03:20
Bakan Çavuşoğlu oyunu kullandı | Video 14.05.2023 | 13:25