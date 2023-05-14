AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da oyunu kullandı | Video
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da oyunu kullandı. Türkiye’nin en büyük kazanımının özgürce ve şeffaf biçimde seçimleri yürütebilmesi olduğunu belirten AK Parti’nin Adana milletvekili adayı da olan Çelik, “Milletimizin en büyük kazanımı, cumhuriyetimizin değerleri ve demokrasimizin işleyen bir demokrasi olmasıdır” dedi.
'SON KARARI MİLETİMİZ VERECEK'
Tüm siyasi partilerin seçim çalışmalarını yaptığını ve tezlerini halka sunduklarını dile getiren Çelik, "Son kararı milletimiz verecek. Türkiye genelinde Allah'a şükür ufak tefek olaylar haricinde hiçbir sorun yok. Gayet güvenli bir ortamda seçime gidiyoruz. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Etrafımızdaki coğrafyalara baktığınızda sandıkla iktidarın belirlenmesi, seçimlerin hür bir biçimde yapılabilmesi, pek çok ülke için yıllardır ulaşılamayan bir özlem. Türkiye ise bu birikime ve kazanıma sahiptir. Milletimizin sağduyusu, sabah saatlerinden itibaren sandığa gelmeleri, ülkemizin geleceğine, demokrasimize, cumhuriyetimizin geleceğine sahip çıkmaları, hepimiz için gurur vericidir. Aynı şekilde sandıkların başında da bütün partilerin görevlileri var. Devlet görevlileri var. Sonuçları da hep beraber göreceğiz. Büyük milletimize hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.
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