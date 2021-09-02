AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin tek bir mülteci daha alacak durumu yok | Video

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamalarında Afganistan'daki son duruma değindi ve yaşanabilecek olan göç dalgasına karşı uluslararası kamuoyunu uyardı. Çelik, Türkiye'nin bir mülteci daha kaldıracak kapasitesinin olmadığını vurguladı ve "Afganistan'daki kaos devam ederse göç dalgası büyüyecektir. Herkes Afgan göçünü önlemek için elini taşın altına koymalıdır." dedi. Çelik, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın skandal ifadelerine de tepki gösterdi ve "Bu insanlık dışı bir yaklaşımdır" ifadesine yer verdi.