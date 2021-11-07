AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İYİ Partili Türkkan'a tepki: Özür dilemeyi bile beceremeyen bir yaklaşım | Video

İYİ Partili Lütfü Türkkan geçen günlerde bir şehit yakınına küfretmiş ve bu olay herkes tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkkan'a tepki gösterdi ve "Fakat sen bu yanlış için hala özür dilemeyi bilmiyorsanız, pişmanlığın yerini pişkinlik alır. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Onlara yönelik asla affedemeyeceğimiz davranışlar. Özür dilemeyi bile beceremeyen bir yaklaşım söz konusu." ifadelerine yer verdi.