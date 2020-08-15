AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Joe Biden'ın skandal açıklamalarına sert tepki! | Video

ABD'nin Başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili "Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti desteklemeliyiz" şeklindeki skandal açıklamalarına tepkiler devam ediyor. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik: "Yabancı devletlerin, uygulayacağı hiçbir manipülasyon ve müdahale asla milletimiz tarafından kabul edilemez. Ülkemiz böyle bir müdahaleye açık değildir" ifadelerini kullandı.