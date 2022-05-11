AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Sığınmacı' tartışmaları ile ilgili Kılıçdaroğlu'na sert tepki | Video
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar üzerinden hükümeti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var. " dedi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun, ' Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur' sözlerine de ateş püskürdü, "Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan." diye konuştu.