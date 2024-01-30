Video Haber AK Parti yeni kongre merkezini tanıttı
AK Parti yeni kongre merkezini tanıttı

AK Parti yeni kongre merkezini tanıttı

29.01.2024 | 23:45

AK Parti yeni yapılan Kongre Merkezi binası tanıttı.

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