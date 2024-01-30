Video Haber AK Parti yeni kongre merkezini tanıttı | Video
AK Parti yeni kongre merkezini tanıttı | Video

AK Parti yeni kongre merkezini tanıttı | Video

30.01.2024 | 06:02

AK Parti Ankara'da yeni yapılan Kongre Merkezi binası tanıttı.

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AK Parti inşaatı tamamlanan Kongre Merkezi binasının tanıtımını yaptı. Yapılan yeni binanın Türkiye Yüzyılı'na yakışan eser bırakma anlayışının örneği olduğunu dikkati çekilen tanıtımda, "AK Parti Kongre Merkezi binası, mimari tasarım anlamında geleneksel değerlerin orijinal ve modern yorumlanmasıyla, yerli malzemelerin gelişmiş teknoloji kullanılarak işlenmesiyle inşa edilmiştir ve AK Parti Genel Merkezi ile ilişkili şekilde konumlandırılmıştır. Binanın bulunduğu çevre ile uyumu ilk etapta dikkat çekerken sade cepheleri, geometrik formu, kemerli girişleri, ziyaretçilerde geçmişle günümüz arasında bağ kuran bir etki uyandıracaktır. Kongre Salonu'nu akustik açıdan verimli hale getirmek ve mekânın kullanıcılarla etkileşimini artırmak için üç boyutlu doğal ahşap paneller kullanılmıştır. Yapıda detaylara gösterilen titizlik, genel mimari kompozisyon, biçim ve işlevin dikkatli bir şekilde ele alınmasını yansıtmaktadır. Yerel taşlar kullanılarak verilmeye çalışılan doğal vurgunun peyzajda da kendini hissettirdiği yapı, Türkiye Yüzyılı'na yakışan eser bırakma anlayışımızın bir örneğidir" ifadelerine yer verildi.

Bina özel gereksinimli vatandaşların ihtiyaçları düşünülerek engelsiz bina olarak tasarlandı. Binada bin 166 kişilik kongre salonu, 500 kişilik davet salonu, çalıştay odaları, sergi ve fuaye alanları, TV stüdyoları, eğitim odaları, kütüphane ve çocuk kütüphanesi bulunuyor. Ayrıca "Sıfır Atık Uyumlu" olarak tasarlanan binada atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması planlanıyor. Enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklarla desteklenen yapının otopark bölümü ise elektrikli ve emisyonsuz araçlara tahsis edilecek.

AK Parti inşası biten Kongre Merkezi binasında Siyaset Akademisi gibi kurumsallaşmış eğitimlerin, istişare ve değerlendirme toplantılarının, organize edilecek olan çalıştayların, seminerlerin yanı sıra daha birçok etkinlikte yeni binamız aktif olarak kullanmayı planlıyor.

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