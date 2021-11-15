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AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplanıyor 15.11.2021 | 11:06
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Fas’ta 28 araç birbirine girdi: 1 ölü, 35 yaralı | Video 15.11.2021 | 01:21
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ABD'den terör örgütü YPG'ye üst düzey ziyaret | Video 15.11.2021 | 00:17
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Fethiye’de yamaç paraşütü denize indi | Video 14.11.2021 | 20:16
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15 Temmuz gazilerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi | Video 14.11.2021 | 18:12
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Başkan Erdoğan'ı ağlatan belgesel | Video 14.11.2021 | 13:54
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FETÖ’de çözülme sürüyor: 203 kripto örgüt üyesi daha deşifre oldu | Video 14.11.2021 | 10:48
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PKK’nın kış üslenmesine Eren-1 Kış Operasyonu darbesi 13.11.2021 | 14:50
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İzmir Kemalpaşa Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 3 tutuklama 13.11.2021 | 09:59
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Türkiye bizi yalnız bırakmadı" 12.11.2021 | 15:37
Asgari ücret 2022 zammıyla ilgili son dakika haberleri... Asgari ücret ve 3600 ek göstergeyle ilgili geri sayım sürerken her gün yetkili ağızlardan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son olarak dün "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" derken 3600 ek göstergeyle ilgili de tarih vermişti. Bugün ise AK Parti'de A takımı 2022 asgari ücret zammının da içerisinde olduğu kritik konuları görüşmek üzere bir araya geliyor. İşte edinilen son dakika bilgileri...