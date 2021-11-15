Video Haber AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplanıyor
AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplanıyor

AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplanıyor

15.11.2021 | 11:06

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Asgari ücret 2022 zammıyla ilgili son dakika haberleri... Asgari ücret ve 3600 ek göstergeyle ilgili geri sayım sürerken her gün yetkili ağızlardan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son olarak dün "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" derken 3600 ek göstergeyle ilgili de tarih vermişti. Bugün ise AK Parti'de A takımı 2022 asgari ücret zammının da içerisinde olduğu kritik konuları görüşmek üzere bir araya geliyor. İşte edinilen son dakika bilgileri...

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