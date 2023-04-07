AK Parti'den DSP'ye ziyaret | Video
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik DSP'yi ziyaret ediyor...
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