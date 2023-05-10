Video Haber AK Parti'den yeni seçim reklam filmi: Şarkılarımız da Reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir | Video
AK Parti'den yeni seçim reklam filmi: Şarkılarımız da Reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir | Video

AK Parti'den yeni seçim reklam filmi: Şarkılarımız da Reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir | Video

10.05.2023 | 23:46

AK Parti yeni seçim reklam filmini yayınladı. AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la özdeşleşmiş parçaların harmanlandığı video klip sosyal medyadan paylaşıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

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