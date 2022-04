AK Partili Alpay Özalan’dan CHP'li Özgür Özel’e tepki! "Senin gibi bir korkağa meydanı bırakır mıyız sanıyorsun?” | Video

Gezi Davası'nda kararın açıklanması sonrasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit dili kullandı. Özel’in tehditlerine sosyal medyadan çokça tepki gösterilirken, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da çok sert tepki göstererek, “Neymiş? Mahkûm edeceklermiş, hesap soracaklarmış. Be densiz Özgür Özel, 15 Temmuz’da silahlı darbecilere bile geçiş vermeyen lider ve sevenleri senin alçak tehditlerinden korkar mı sanıyorsun? Be seviyesiz Özgür Özel, fondaş kameralar karşısında şov yapıyorsun, mecliste adeta kuyruğunu sıkıştırarak geziyorsun. Senin gibi bir korkağa meydanı bırakır mıyız sanıyorsun? Halkın yüzde 52’sinin oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıyla adam gibi konuşacaksınız, haddinizi bileceksiniz” dedi

Gezi Davası'nda kararın açıklanması sonrasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit dili kullanarak "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkûm olacaktır, hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun" dedi. Özel'in tehditlerine sosyal medyadan çokça tepki gösterildi.

"CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL VE ONUN GİBİ DENSİZLERE SESLENİYORUM!"

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Özel'in tehditlerine yönelik sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Özalan, "CHP'li Özgür Özel ve onun gibi densizlere sesleniyorum!" diyerek açıklamasını yaptı.

"ÖZGÜR ÖZEL HADDİNİ ÇOK FAZLA AŞTI"

Özalan ilk olarak şunları söyledi: "Gazi Parkı Davası'nda yargı kararını verdi ve suçlular cezalandırıldı. Ülkemize ve milletimize yapılan en büyük ihanetlerden biri olan Gezi vandallığına her zamanki gibi CHP sahip çıktı. Özgür Özel denilen kendini bilmez, soykırım iftirasıyla ilgili Sezgin Tanrıkulu'nu da yanına alıp bir basın toplantısı düzenledi. Ağzından köpükler saçarak konuşan ve tedavi şart dedirten bir performans sergileyen Özgür Özel haddini çok fazla aştı. Rezil ifadelerle Cumhurbaşkanımızı hedef aldı. Tehditler savurdu."

"15 TEMMUZ'DA GEÇİŞ VERMEYEN LİDER VE SEVENLERİ SENİN ALÇAK TEHDİTLERİNDEN KORKAR MI SANIYORSUN?"

Özalan daha sonra şunları belirtti: "Neymiş? Mahkûm edeceklermiş, hesap soracaklarmış. Be densiz Özgür Özel, 15 Temmuz'da silahlı darbecilere bile geçiş vermeyen lider ve sevenleri senin alçak tehditlerinden korkar mı sanıyorsun? Ve hadsiz Özgür Özel, onca devletin düşmanlığıyla baş eden ve onların maşalığını yapan ve terör örgütlerinin başını ezen lider ve sevenleri senin gibi bir çapsıza pabuç bırakır mı sanıyorsun?"

"SENİN GİBİ BİR KORKAĞA MEYDANI BIRAKIR MIYIZ SANIYORSUN?"

Sözlerini sürdüren Alpay Özalan "Be seviyesiz Özgür Özel, fondaş kameralar karşısında şov yapıyorsun, mecliste adeta kuyruğunu sıkıştırarak geziyorsun. Senin gibi bir korkağa meydanı bırakır mıyız sanıyorsun?" ifadelerini kullandı.

"HALKIN YÜZDE 52'SİNİN OYUYLA SEÇİLMİŞ BİR CUMHURBAŞKANIYLA ADAM GİBİ KONUŞACAKSINIZ, HADDİNİZİ BİLECEKSİNİZ"

Özalan son olarak, "Halkın yüzde 52'sinin oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıyla adam gibi konuşacaksınız, haddinizi bileceksiniz. Milli iradeye yaptığınız bu rezil saldırılara karşı her zaman ve her yerde hak ettiğiniz yanıtı vereceğiz" dedi.