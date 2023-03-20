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AK Parti'li Cevdet Yılmaz'ın annesi, Bingöl'de toprağa verildi | Video

AK Parti'li Cevdet Yılmaz'ın annesi, Bingöl'de toprağa verildi | Video

20.03.2023 | 14:16

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın Ankara'da vefat eden annesi Saadet Yılmaz (83), memleketi Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın bir süredir rahatsız olan annesi Saadet Yılmaz, Ankara'daki evinde yaşamını yitirdi. Ankara'daki işlemlerin ardından bugün uçakla Bingöl'e getirilen Saadet Yılmaz için Said Nursi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Saadet Yılmaz, daha sonra Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Cevdet Yılmaz, "Annem vefat etti, öksüz kaldım. Anneme ve geçmişlerimize rahmet diliyorum. Acımızı paylaşan, mesaj ileten herkesten Allah razı olsun. Herkese sağlık, huzur ve hayatta ise anneleri ile bolca vakit geçirmelerini diliyorum" dedi.

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