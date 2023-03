AK Parti'li Durgut: "Doğada bir izmaritin yok olması için 10 yıl geçmesi gerekiyor" | Video 31.03.2023 | 16:57 AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, doğada bir izmaritin yok olması için 10 yıl geçmesi gerektiğini ve bu izmaritlerden 7 bin çeşit kimyasal madde sızdığını belirterek, "Tütünün üretiminden tüketimine endüstriyel yaşam döngüsü, dünya genelinde yıllık toplam 25 milyon ton atığa neden oluyor. Sigara imalatı ve tüketimi, her yıl 80 milyon ton sera gazı emisyonuna neden olarak küresel ısınmayı hızlandırıyor” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, TBMM'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdal ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Her yıl 84 milyon ton sera gazının atmosfere salındığını hatırlatan Durgut, "Sadece bugün yapacağım beş dakikalık konuşma süresinde bile 800 ton sera gazı daha atmosfere eklenmiş olacak. Bu gidiş, çocuklarımızın geleceğini çalmaktan başka bir şey değildir. Eğer acilen gerekli ve yeterli önlemler alınmazsa, küresel ısınmanın çok daha yıkıcı ve hayatları söndürücü etkilerini çocuklarımız bizden çok daha ağır bir şekilde hissedecekler. Gelecek nesilleri bu yıkımın etkilerinden koruma sorumluluğuyla geçen sene Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle bir araya gelerek 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Birleşmiş Milletlere sunmuş olduğu 'Sıfır Atık' kararı, Genel Kurulda kabul edildi. 105 ülkenin destek verdiği bu kararla bundan böyle her yıl 30 Mart günü 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak tüm dünyada kutlanacak" ifadelerini kullandı.

Durgut, şöyle konuştu:

"Bugün ilkini kutladığımız Uluslararası Sıfır Atık Günü, sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerini teşvik etmeyi ve 2030 kalkınma hedeflerine ulaşmak için sıfır atık girişimlerinin önemine dair farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Küresel olarak her yıl 2,24 milyar ton evsel atık üretiyoruz ve bunun sadece yüzde 55'i kontrollü tesislerde yönetiliyor. Geri kalmış bölgelerde insanlar açlıkla mücadele ederken, her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor. Gezegenimizin yaşam kaynağı okyanuslar, her sene eklenen 37 milyon ton plastik atıkla zehirleniyor. Atıklar sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde artırırken, biyoçeşitlilik kaybına da neden oluyor. Sıfır atık girişimleriyle israfın en aza indirilmesi, küresel kirliliğin azaltılması, iklim krizinin hafifletilmesi, biyo çeşitliliğin korunması ve gıda güvenliğinin korunması gibi yaşamsal hedeflere katkıda bulunabiliriz."

Sigaranın sadece içenleri ve dumana maruz kalanları etkilemediğini belirten Durgut, "Tütünün üretiminden tüketimine endüstriyel yaşam döngüsü, dünya genelinde yıllık toplam 25 milyon ton atığa neden oluyor. Sigara imalatı ve tüketimi, her yıl 80 milyon ton sera gazı emisyonuna neden olarak küresel ısınmayı hızlandırıyor. Dünya genelinde her yıl 4,5 trilyon sigara izmariti yere atılmaktadır. Bu nedenle çocuklarımızın oyun parkları dahil yaşam alanlarımızda, sokaklarda, sahillerde ve ne yazık ki Meclis bahçemizde bile en yaygın görülen toksik çöp sigara izmaritleridir. Oysaki doğada bir izmaritin yok olması için 10 yıl geçmesi gerekiyor ve bu izmaritlerden 7 bin çeşit kimyasal madde sızıyor. Her bir sigara izmariti bir şekilde suyumuzu ve toprağımızı zehirlemenin yolunu buluyor. Ve her bir sigara izmariti 100 litre suyumuzu zehirliyor. Son zamanlarda yeni bir halk sağlığı sorunu olarak gündemimize giren elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünleri gibi cihazlardan kaynaklanan tehlikeli atıklar da önemli bir çevresel sorun teşkil ediyor. Küresel olarak her yıl 22 milyar ton su, sigara imalatı için kullanılıyor. Daha da dramatik olan, bu suyun çoğunlukla su kaynakları zaten kısıtlı olan fakir ülkelerde tüketilmesidir" dedi.