Video Haber AK Partili Hamza Dağ'dan 7'li koalisyon göndermesi: 'Kandil'i başınıza yıkarız' lafını hiç duydunuz mu? | Video
AK Partili Hamza Dağ'dan 7'li koalisyon göndermesi: 'Kandil'i başınıza yıkarız' lafını hiç duydunuz mu? | Video

AK Partili Hamza Dağ'dan 7'li koalisyon göndermesi: 'Kandil'i başınıza yıkarız' lafını hiç duydunuz mu? | Video

13.04.2023 | 20:25

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 14 Mayıs seçimleri öncesi terör örgütü mensuplarının Millet İttifakı'na destek açıklamaları yaptığını belirterek, "7'li koalisyonun yetkililerinden 'Siz kimsiniz? Biz burada bir siyasi mücadele yapıyoruz. Bu konuda açıklama yapmaya hakkınız yok. Kandil'i başınıza yıkarız.' lafını hiç duydunuz mu? Duymadık." dedi.

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