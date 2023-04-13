AK Partili Hamza Dağ'dan 7'li koalisyon göndermesi: 'Kandil'i başınıza yıkarız' lafını hiç duydunuz mu? | Video
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 14 Mayıs seçimleri öncesi terör örgütü mensuplarının Millet İttifakı'na destek açıklamaları yaptığını belirterek, "7'li koalisyonun yetkililerinden 'Siz kimsiniz? Biz burada bir siyasi mücadele yapıyoruz. Bu konuda açıklama yapmaya hakkınız yok. Kandil'i başınıza yıkarız.' lafını hiç duydunuz mu? Duymadık." dedi.
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