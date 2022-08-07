Video Haber AK Partili Hamza Dağ’dan muhalefete zor surular: “Sizi bunlara laf edemez hâle getiren…” | Video
AK Partili Hamza Dağ’dan muhalefete zor surular: “Sizi bunlara laf edemez hâle getiren…” | Video

AK Partili Hamza Dağ’dan muhalefete zor surular: “Sizi bunlara laf edemez hâle getiren…” | Video

07.08.2022 | 14:57

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP’nin Diyarbakır mitinginde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz’in konuşmalarından kesitleri sosyal medyadan paylaşarak muhalefete sorular yöneltti. Dağ sosyal medyadan “HDP’nin Diyarbakır Mitingi. Terörist başı için serbest bırakılma çağrıları. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener sizi bunlara laf edemez hâle getiren ve kol kola yürüten irade sözde halkçılığınız, milliyetçiliğiniz mi, yoksa görüştüğünüz büyükelçilerin talimatları mı?” sorularını sordu.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda "Çözüm Biz'de, Savaşa ve Sömürüye Hayır" mitingini dün düzenledi. Buradaki konuşmalardan kesitlerin yer aldığı videoyu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medyadan paylaşarak muhalefete seslendi. Dağ'ın paylaştığı video ise HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in mitingdeki konuşmalarından cümleler yer alıyordu.

"SAYIN" DEYİP ÇÖZÜM ÖCALAN" DEDİLER
Mitingdeki konuşmasında Sancar, "(…) Çözüm ve barış için tecridin mutlaka kalkması lazım ve Öcalan'ın bu konuda rolünü oynayacak şartların sağlanması lazım (…)" derken, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için "sayın" ifadesini kullanan Aydeniz mitingdeki konuşmasının bir bölümünde, "(…) Bütün bunlara ilişkin çözüm iradesi olan Sayın Abdullah Öcalan'dır. Öcalan'ın bütün bu sorunlara karşı net çözümü var. Bugün bütün dünyada Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için eylemler yürütülmektedir" ifadelerini kullandı. Mitingin videosundaki bir bölümde sloganlar da atılıyor. Bu sloganlar arasında "Gençlik Apo'nun fedaisidir" denildiği duyuluyor.

AK PARTİLİ DAĞ'DAN MUHALEFETE ZOR SURULAR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'nin Diyarbakır mitingindeki konuşmalardan kesitleri paylaşarak CHP ve İYİ Parti genel başkanlarına sorular da yöneltti. Dağ sosyal medyadan, "HDP'nin Diyarbakır Mitingi. Terörist başı için serbest bırakılma çağrıları. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener sizi bunlara laf edemez hâle getiren ve kol kola yürüten irade sözde halkçılığınız, milliyetçiliğiniz mi, yoksa görüştüğünüz büyükelçilerin talimatları mı?" sorularını sordu.

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