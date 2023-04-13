Akaryakıt istasyonunda drift çılgınlığı kamerada | Video
Tekirdağ Çorlu’da akaryakıt istasyonunda sık sık drift atan sürücüler, yakıt almaya gelen müşterilerden ve benzinlik personelinin tepkisini topluyor.
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