Akçakale çevreyolunda otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
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