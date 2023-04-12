Video Haber AKM-Gar-Kızılay hattı açıldı! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda... | Video
AKM-Gar-Kızılay hattı açıldı! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda... | Video

AKM-Gar-Kızılay hattı açıldı! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda... | Video

12.04.2023 | 16:13

Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Erdoğan açılışın ardından ilk metro seferini yaptı.

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