AKM-GAR-KIZILAY metro hattı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor! Bakan Karaismailoğlu’ndan açıklamalar | Video
Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Üç istasyondan oluşan hat ile başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni yapılan ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Hızlı Tren Garı'na, Başkentray’a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “AKM-Gar-Kızılay metrosunun tamamlanmasıyla Ankara’ya toplam 44,5 km metro hattı kazandırılmış oldu” dedi. Bakan Karaismailoğlu, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:38
03:29
04:05
Melih Altınok | Erdoğan VS diğerleri 12.04.2023 | 14:01
05:02
Mehmet Barlas | Erdoğan arayı gittikçe açıyor 12.04.2023 | 13:58
04:38
Hilal Kaplan | En AKP'li kim? 12.04.2023 | 13:54
00:41
08:51
00:34
00:33
02:45
00:40
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya yakalandı | Video 11.04.2023 | 23:36
01:16
Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı | Video 11.04.2023 | 23:36
01:15
02:29
Macron’un konuşması protestocular tarafından kesildi | Video 11.04.2023 | 19:27
00:55
02:22
Ordu’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi | Video 11.04.2023 | 17:55
00:16
05:39
03:59