AKM-GAR-KIZILAY metro hattı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor! Bakan Karaismailoğlu’ndan açıklamalar | Video

Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Üç istasyondan oluşan hat ile başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni yapılan ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Hızlı Tren Garı'na, Başkentray’a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “AKM-Gar-Kızılay metrosunun tamamlanmasıyla Ankara’ya toplam 44,5 km metro hattı kazandırılmış oldu” dedi. Bakan Karaismailoğlu, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.