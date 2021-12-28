Akşam yağmuru İstanbul trafiğini felç etti: Trafik yoğunluğu yağmurdan sonra yüzde 71'e yükseldi | Video
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İstanbul'da akşam saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur yüzde 60'larda olan trafik yoğunluğunu yüzde 71'lere kadar yükseltti. İşte ayrıntılar...