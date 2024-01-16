Video Haber Aksaray’da etkili olan sağanak çiftçinin yüzünü güldürdü
Aksaray’da etkili olan sağanak çiftçinin yüzünü güldürdü

Aksaray’da etkili olan sağanak çiftçinin yüzünü güldürdü

16.01.2024 | 23:33

Aksaray’da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini sürdürürken, yağışlar özellikle çiftçilerin yüzünü güldürdü.

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