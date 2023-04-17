Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti | Video
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 7'li koalisyonda yaşanan Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı pazarlığında yaşananları itiraf etti. Akşener masanın küçük ortağı Babacan’ın İmamoğlu ve Yavaş’ın Cumhubaşkanı Yardımcılığına itiraz ettiğini söyledi. Masa yaşananları anlatan Akşener Babacan’ı ikna etmeye çalıştığını belirtirken “Masadan kalkıp arkadaşlarıyla konuşmaya gitti, tam 1 saat arkadaşları ile konuştu” ifadeleriyle masadaki krizi gözler önüne serdi.
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