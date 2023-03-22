Video Haber Akşener’den, bebek katili Öcalan’a özgürlük isteyen HDP’lilere gönderme: "Bizim için Nevruz sevginin günüdür..." | Video
Akşener’den, bebek katili Öcalan’a özgürlük isteyen HDP’lilere gönderme:

Akşener’den, bebek katili Öcalan’a özgürlük isteyen HDP’lilere gönderme: "Bizim için Nevruz sevginin günüdür..." | Video

22.03.2023 | 12:44

Meral Akşener’den, bebek katili Abdullah Öcalan’a özgürlük isteyen HDP’lilere isim vermeden gönderme: "Bizim için Nevruz sevginin günüdür, katile özgürlük dilenme günü değildir."

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