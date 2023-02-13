Akşener'in Malatya ziyaretinde tansiyon yükseldi: Burası siyaset yeri değil! İYİ Partililerden depremzedelere küfür | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in depremden etkilenen Malatya'ya yaptığı ziyaret sırasında vatandaşlar ile partililer arasında arbede yaşandı. Akşener'e "Burası siyaset yeri değil" sözleri ile tepki gösteren depremzedelere İYİ Partili isimler, küfürle karşılık verdi. Yaşananların ardından Akşener, bölgeden hızla uzaklaşmayı tercih etti.