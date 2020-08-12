Alacaklısını elindeki tabancayla kovalarken 3 kişiyi vurdu | Video

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan sanayi sitesinde bir şahıs sanayi sitesinde gördüğü alacaklısını kovalarken ateş açtığı tabancası ile bir iş yerindeki 3 kişini yaraladı. Eli silahlı şahsı vatandaşlar etkisiz hale getirildi.