Alanya’da orman yangını çıktı! 3 ayrı noktada çıkan yangına müdahale edilemiyor | Video
Alanya’nın Bayırkozağacı Mahallesi’nde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangının fırtına nedeniyle yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenildi.
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