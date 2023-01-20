Alaplı 21.5 derecelik sıcaklıkla Türkiye rekoru kırdı | Video

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Ocak tarihinde hava sıcaklığı 21.5 derece olarak ölçüldü. Türkiye'nin en sıcak yeri olarak ölçülen Alaplı adeta Türkiye rekoru kırdı.