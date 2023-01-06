Alev alan otomobilin sürücüsü kaçtı, yangını böyle söndürdüler | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Aksaray’da bir akaryakıt istasyonunda benzin aldıktan sonra motor kısmında yangın çıkan otomobilin sürücüsü yanan otomobili bırakıp kaçarken, pompacılar yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederek adeta faciayı önledi. Yaşanan o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.