Alev alan otomobilin sürücüsü kaçtı, yangını böyle söndürdüler | Video

Aksaray’da bir akaryakıt istasyonunda benzin aldıktan sonra motor kısmında yangın çıkan otomobilin sürücüsü yanan otomobili bırakıp kaçarken, pompacılar yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederek adeta faciayı önledi. Yaşanan o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.