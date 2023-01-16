Video Haber Ali Babacan'dan İHA tehdidi: "Kusura bakmayın, dokunacağız!" | Video
Ali Babacan'dan İHA tehdidi:

Ali Babacan'dan İHA tehdidi: "Kusura bakmayın, dokunacağız!" | Video

16.01.2023 | 12:20

Türkiye'de 84 milyonun üzerinde uzlaştığı ve devam etmesinden memnun olduğu İHA ve SİHA projeleri 6'lı masanın küçük ortağı Ali Babacan'ı rahatsız etti.

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