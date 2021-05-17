Alman polisinden psikolojik rahatsızlığı olan Türk vatandaşına şiddet! Türkiye'den peş peşe sert tepkiler... | Video
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Almanya'nın Frankfurt şehrinde psikolojik rahatsızlığı bulunan Selim Çiftçi (34) isimli Türk vatandaşı, Alman polisi tarafından sokak ortasında dakikalarca darbedildi. Selim Çiftçi'nin maruz kaldığı kötü muameleye Ankara da tepki gösterdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alman polisinin şiddetini kınadı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise paylaşımında, "Alman polisinin engelli bir Türk vatandaşına karşı orantısız güç kullanmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.