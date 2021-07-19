Video Haber Almanya kabusu yaşıyor! Sel felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti | Video

Almanya kabusu yaşıyor! Sel felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti | Video

Almanya kabusu yaşıyor! Sel felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti | Video
19.07.2021 | 18:32

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Almanya’da etkili olan sel felaketinin vurduğu Schuld köyünün sel felaketinden önce ve sonra uydu fotoğrafları yayınladı. 165 kişinin hayatını kaybettiği felaketin fotoğrafları dehşete düşürüyor...

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