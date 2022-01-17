Almanya-Türkiye ekmek fiyatları tartışmasına bir de böyle bakın! Satın Alma Gücü Paritesi gerçeği gözler önüne serdi | Video

Son zamanlarda Almanya'daki ekmek fiyatları ile Türkiye'deki ekmek fiyatları karşılaştırılırken, konu sosyal medyada gündem oldu. Ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını ortadan kaldıran Satın Alma Gücü Paritesi, tartışmalara son noktayı koydu. Bilindiği üzere SAGP, ülkeler arasındaki gelir ve fiyat seviyelerini karşılaştırmak için yine ülkelerin ulusal para birimlerini uluslararası para birimine çevirerek net veriler elde etmeye yarayan güvenilir bir yöntem.