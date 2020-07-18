Almanya'da bir adam her cuma okunan ezanı ses çıkararak bastırmaya çalışıyor! | Video

Almanya'nın Helford kentinde her cuma okunan ezan bir Alman vatandaşını rahatsız etti. Ezan sesini duymak istemeyen adam her cuma tenceresiyle sokağa çıkıp ezan sesini bastırmaya çalışıyor. Camide ezan okunmasını istemeyen Alman vatandaşının çıkardığı gürültü çevrede rahatsızlığa neden oluyor.