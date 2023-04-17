Almanya'da bir Türk özel mülk olarak görünen 100 metrelik sokağı satın aldı | Video
Almanya’nın Rheinland Pflaz eyaletinde yer alan Zweibrücken kasabasında, Yıldırım Sevindik isimli Türk vatandaşı özel mülk olarak görünen 100 metrelik sokağı 2 bin 500 euroya satın aldı.
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