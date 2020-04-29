Almanya'da ilk corona virüs aşısı yapıldı! 12 deneğe enjekte edildi! | Video

Dünyada etkisini arttıran corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Almanya’da aşı için ilk klinik deney iznini alan Prof. Dr. Uğur Şahin’in geliştirdiği aşı, ilk 12 deneğe yapıldı. İlk aşamada 200 kişiye aşı yapılacak. Klinik deneylerin ilk aşaması kapsamında aşı, yaşları 18 ile 55 arasında değişen sağlıklı 200 kişiye yapılacak. Değişik dozlarda yapılacak deneyler ile, en ideal doz bulunmaya çalışılacak. Aynı zamanda aşının etkisi sürekli gözetim altında tutulacağı gibi, bir kez daha yapılan aşının yan etkileri de araştırılacak. Klinik deneylerin ikinci aşamasında Kovid-19 hastalığını ağır geçirebilecek riskte olan deneklere aşı yapılacak.