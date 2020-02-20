Almanya'da silahlı saldırı: 8 ölü | Video
Kafeler silahla tarandı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırılar gece saatlerinde Hanau kentinde düzenlendi. Araçla gelen saldırganlar dehşet saçtı. Kafeye kurşun yağdıran saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.
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