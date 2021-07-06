Almanya’da Türk aileye ırkçı saldırı! | Video

Almanya'da kuzeyinde bulunan Lübeck kentinde yaşayan bir Türk aile, iki ırkçının saldırısına uğradı. 4 yaşındaki kız çocuğu ve annesinin gözüne biber gazı sıkan saldırganlar babayı da hedef aldı. Olay cumartesi günü öğleden sonra yaşandı. Türkiye’ye doğru yola çıkan aile yolda hedef alındı. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan aktardı.