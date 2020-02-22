Video Haber Almanya'daki ırkçı terör saldırısından kurtuldu, Müslüman oldu | Video

Almanya'daki ırkçı terör saldırısından kurtuldu, Müslüman oldu | Video

Almanya'daki ırkçı terör saldırısından kurtuldu, Müslüman oldu | Video
22.02.2020 | 11:56

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman, isimli Kamerunlu Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Bilal ismini aldı.

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