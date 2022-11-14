Video Haber Altılı masadan Akşener'e ret! 8. buluşmada da adaylık bilmecesini çözemediler | Video
Altılı masadan Akşener'e ret! 8. buluşmada da adaylık bilmecesini çözemediler | Video

Altılı masadan Akşener'e ret! 8. buluşmada da adaylık bilmecesini çözemediler | Video

14.11.2022 | 20:33

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Altılı masanın 8. toplantısında da adaylık bilmecesi çözülemezken toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada ortak aday vurgusu yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sunduğu Bağımsız Türkiye Partisi'nin altılı masaya dahil edilmesi teklifi reddedildi.

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