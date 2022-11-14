Altılı masadan Akşener'e ret! 8. buluşmada da adaylık bilmecesini çözemediler | Video
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Altılı masanın 8. toplantısında da adaylık bilmecesi çözülemezken toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada ortak aday vurgusu yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sunduğu Bağımsız Türkiye Partisi'nin altılı masaya dahil edilmesi teklifi reddedildi.