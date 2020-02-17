Altın dolu çantayla kaçış anı kamerada! | Video
Kendilerini polis-savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı bir kadını kandırıp 1 milyon 400 bin TL değerindeki altınları alıp Şanlıurfa'ya çalarken Bursa polisi tarafından yakalandı. Dolandırıcıların yaşlı kadını FETÖ terör örgütü ile irtibatlı olduğunu ve adına sahte kimlik ve banka kartı çıkarılarak altın alındığını ve bu nedenle evlerinde arama yapılacağını söyledikleri öğrenildi.
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