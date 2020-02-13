Altın fiyatları: 13.02.2020 - Güncel altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç lira?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler yatırımcısından meraklısına pek çok kesim tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere son dönemde döviz kurları dengesiz grafiklerini sürdürüyor. Hal böyle olunca da uzmanlara göre uzun vadede kesin kar getirecek bir yatırım olan altına olan rağbet de artıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Bu bağlamda, güncel ve canlı altın fiyatları haftanın ilk gününden itibaren en çok merak edilen konular arasında kendine yer buluyor. Peki, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar, bugün kaç TL?Gram altın bugün 306,71 TL oldu. Çeyrek altın bugün alış 490,74 TL satış 501,73 TL işlem görürken yarım altın alış 978,41 TL, satış fiyatı 1003,46 TL işlem görüyor. Tam altın ise alış fiyatı 1962,96 TL, satış fiyatı 2000,78 TL işlem görürken cumhuriyet altını alış fiyatı 2024,30 TL, satış fiyatı 2074,43 TL.