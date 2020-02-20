Altın fiyatları düştü! (20.02.2020) - Güncel altın fiyatları gram, çeyrek ne kadar oldu? | Video

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Vatandaşlar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Risksiz yatırım olarak görülen altında bugün düşüşe geçti. Bu alana yatırım yapmak isteyenler veya hediyelik olarak gram, yarım, tam, cumhuriyet ya da çeyrek altın almak isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gram altının bugünkü alış fiyatı 314,87, satış fiyatı 315,5 çeyrek altının alış fiyatı 503,79 satış fiyatı 515,11 oldu. Yarım altının alış fiyatı 1004,44 iken satış fiyatı 1030,22 TL, tam altın alış fiyatı 2015,17 satış fiyatı 2054,13 iken Cumhuriyet altını alış fiyatı 2078,14, satış fiyatı 2129,74 TL oldu.

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