Video Haber Amanoslar'da PKK’ya darbe! Bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi | Video
Amanoslar'da PKK’ya darbe! Bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi | Video

Amanoslar'da PKK’ya darbe! Bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi | Video

25.05.2023 | 13:45

Hatay’da jandarma tarafından yapılan operasyonda Amanoslarda bölücü terör örgütü PKK’ya ait bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Payas ilçesi, Sincan Mahallesi Karanlık Dere mevkiinde, 24 Mayıs 2023 tarihinde Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Baçavuş Ferhat Gedik operasyonu başlatıldı. Operasyon sırasında bölücü terör örgütü PKK'lıların kullanıldığı değerlendirilen 1 depo tespit edildi. Jandarma ekipleri depoya kontrollü bir şekilde girip "veda" adlı mayın arama köpeği ile yapılan aramada bomba yapımında kullanılan 4 elektronik devre kartı, 1 pil bloğu, 2 adet 0,75 milimetre ve 2 metre uzunluğunda kırmızı renkli kablo, 3 büyük pil, 60 kilogram amonyum nitrat gübre ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri bu malzemeleri getirenleri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fuat Oktay: CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide | Video 35:16
Fuat Oktay: "CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide" | Video 25.05.2023 | 14:44
DEAŞ’ın sözde yöneticisi olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi | Video 05:56
DEAŞ'ın sözde yöneticisi olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi | Video 25.05.2023 | 13:45
Amanoslar’da PKK’ya darbe! Bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi | Video 00:44
Amanoslar'da PKK’ya darbe! Bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi | Video 25.05.2023 | 13:45
Kılıçdaroğlu’nun SMA’lı çocuklarla ilgili vaadine Bakan Koca’dan yanıt geldi: Biz onu zaten yapıyoruz | Video 00:57
Kılıçdaroğlu'nun SMA'lı çocuklarla ilgili vaadine Bakan Koca'dan yanıt geldi: "Biz onu zaten yapıyoruz" | Video 25.05.2023 | 13:12
Yaşlı kadının Erdoğan sevgisi sosyal medyada gündem oldu | Video 01:29
Yaşlı kadının Erdoğan sevgisi sosyal medyada gündem oldu | Video 25.05.2023 | 12:43
Üsteğmen ile Bakan Akar arasında dikkat çeken diyalog: Buradan geçiş mümkün değil komutanım | Video 02:41
Üsteğmen ile Bakan Akar arasında dikkat çeken diyalog: "Buradan geçiş mümkün değil komutanım" | Video 25.05.2023 | 11:33
Suriyelilerin dönüş projesinde dev adım! Yıl sonuna kadar bitecek | Video 04:16
Suriyelilerin dönüş projesinde dev adım! Yıl sonuna kadar bitecek | Video 25.05.2023 | 11:23
10 aylık torununun sigortalı yapıldığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu suçu kızı ve damadına attı! | Video 00:33
10 aylık torununun sigortalı yapıldığı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu suçu kızı ve damadına attı! | Video 25.05.2023 | 10:15
İnsanlık kaybetti demişti! Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal Sakine Cansız savunması | Video 01:47
"İnsanlık kaybetti" demişti! Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal Sakine Cansız savunması | Video 25.05.2023 | 09:30
CHP’li Başkan canlı yayında rezil oldu! İnternetten bulduğu şiiri Cemal Süreyya şiiri diye okudu | Video 01:23
CHP’li Başkan canlı yayında rezil oldu! İnternetten bulduğu şiiri Cemal Süreyya şiiri diye okudu | Video 25.05.2023 | 09:15
Trenin camını temizleyen işçi elektrik akımına kapıldı... O anlar kameralara yansıdı | Video 02:09
Trenin camını temizleyen işçi elektrik akımına kapıldı... O anlar kameralara yansıdı | Video 24.05.2023 | 23:38
Kapadokya’da tarih, peribacalarına yansıtıldı | Video 06:12
Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı | Video 24.05.2023 | 23:20
İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar | Video 00:11
İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar | Video 24.05.2023 | 23:08
Meksika’da petrol rafinerisinde yangın: 4 yaralı | Video 01:16
Meksika’da petrol rafinerisinde yangın: 4 yaralı | Video 24.05.2023 | 22:11
Vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı | Video 00:50
Vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı | Video 24.05.2023 | 21:23
Konya’da vincin çarptığı üst geçidin yıkıldığı anlar saniye saniye kaydedildi | Video 00:05
Konya'da vincin çarptığı üst geçidin yıkıldığı anlar saniye saniye kaydedildi | Video 24.05.2023 | 18:19
Siverek’te kökünü kurutma operasyonu: 7 kişi tutuklandı | Video 00:35
Siverek'te kökünü kurutma operasyonu: 7 kişi tutuklandı | Video 24.05.2023 | 18:19
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den A Haber’e çok özel açıklamalar | Video 01:07:39
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den A Haber’e çok özel açıklamalar | Video 24.05.2023 | 18:08
SON DAKİKA | TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı | Video 02:45
SON DAKİKA | TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı | Video 24.05.2023 | 18:10
Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu sözünü Kandil’e söylüyor! Her gün başka bir maskeyle çıkıyor | Video 40:29
Başkan Erdoğan: "Kılıçdaroğlu sözünü Kandil'e söylüyor! Her gün başka bir maskeyle çıkıyor" | Video 24.05.2023 | 16:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA